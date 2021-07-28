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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب: سائقو صهاريج الغاز يعلنون الإضراب الشامل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021
الخليج 365 - متابعات
اوردت مصادر من محافظة مأرب ان مجموعة من سائقو قاطرات الغاز بمدينة مأرب اعلنو الإضراب الشامل عقب مقتل زميل لهم .
وحسب مصدر اعلامي ان أحد سائقي القاطرات اكد انهم في اطار تنفيذ إضراب شامل والاعتصام أمام محطات تعبئة الغاز بصافر عقب قيام مسلحين مجهولون التقطع لزميل لهم وقتله .
وطالب السائقون أمن مأرب تأمين خط سيرهم و أيضا بالقبض على القتلة على الفور .
و أكد السائقين انهم لن يتحركوا من مواقعهم حتى يتم القبض على القتلة وتأمين خط سيرهم لضمان عدم تكرار الحادثة.