مأرب: سائقو صهاريج الغاز يعلنون الإضراب الشامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

اوردت مصادر من محافظة مأرب ان مجموعة من سائقو قاطرات الغاز بمدينة مأرب اعلنو الإضراب الشامل عقب مقتل زميل لهم .



وحسب مصدر اعلامي ان أحد سائقي القاطرات اكد انهم في اطار تنفيذ إضراب شامل والاعتصام أمام محطات تعبئة الغاز بصافر عقب قيام مسلحين مجهولون التقطع لزميل لهم وقتله .

وطالب السائقون أمن مأرب تأمين خط سيرهم و أيضا بالقبض على القتلة على الفور .

و أكد السائقين انهم لن يتحركوا من مواقعهم حتى يتم القبض على القتلة وتأمين خط سيرهم لضمان عدم تكرار الحادثة.