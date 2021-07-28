اخبار الخليج / اخبار اليمن

مأرب: سائقو صهاريج الغاز يعلنون الإضراب الشامل

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب: سائقو صهاريج الغاز يعلنون الإضراب الشامل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

اوردت مصادر من محافظة مأرب ان مجموعة من سائقو قاطرات الغاز بمدينة مأرب اعلنو الإضراب الشامل عقب مقتل زميل لهم .

 

وحسب مصدر اعلامي ان أحد سائقي القاطرات اكد انهم في اطار تنفيذ إضراب شامل والاعتصام أمام محطات تعبئة الغاز بصافر عقب قيام مسلحين مجهولون التقطع لزميل لهم وقتله .

 

وطالب السائقون أمن مأرب تأمين خط سيرهم و أيضا بالقبض على القتلة على الفور .

 

و أكد السائقين انهم لن يتحركوا من مواقعهم حتى يتم القبض على القتلة وتأمين خط سيرهم لضمان عدم تكرار الحادثة. 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا