بينهم قيادات.. مقتل 13 حوثياً في هجوم على غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينهم قيادات.. مقتل 13 حوثيا في هجوم على غرب مأرب

الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365

أحبط الجيش الوطني، الثلاثاء، هجوماً فاشلاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، بجبهة المشجح غرب مأرب، وأسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحا من الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.



وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة "إن الميليشيا الحوثية شنّت هجوما استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

كما أضاف "إن مدفعية الجيش شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا، وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا".

طرد عناصر حوثية

وكان مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أكد الاثنين، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من طرد عناصر من ميليشيا الحوثي من عدّة مواقع في المنطقة، بعد معارك شرسة ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما أضاف أن عناصر الجيش ألقوا القبض على مجموعة من عناصر الميليشيا، واستعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.