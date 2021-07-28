التحالف يُدمر مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين باتجاه جازان

وأضاف البيان، أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين، وصاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان.

محمد يوسف

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