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التحالف يُدمر مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين باتجاه جازان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين باتجاه جازان

الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان.

 

وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين، وصاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان.

 

وأضاف البيان، أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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