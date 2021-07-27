رفع أكثر من 12 ألف طن من مخلفات القمامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نفذ صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك ، حملات نظافة إضافية في مديريات المحافظة.



وأوضح المدير العام التنفيذي للصندوق ، المهندس قائد راشد أنعم ،في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الصندوق كثف أقسام النظافة في كافة مديريات عدن الثمان ،أعمالهم الميدانية ، في رفع القمامة من جميع الشوارع والأحياء والمناطق بمديريات محافظة عدن ، إلى المكب التحويلي بمنطقة الحسوة ، قبل نقلها إلى المكب الرئيس للقمامة في بئر النعامة بمديرية البريقة.

وأشار المهندس أنعم ، الى أن جهود رفع مخلفات النظافة للمنازل والأسواق والشوارع ، قد تضاعفت بوتيرة عالية ، خلال إجازة العيد ، بمشاركة 3 شيولات ، و 13 قلاب ، وقشاطة ، و 6 بوب كات ، بالإضافة إلى فرق العمل الميداني لعمال النظافة ، البالغ عددهم أكثر من 1000 عاملاً موزعين بين عمال الآليات والكنس والبرش ،وكذا عمال مكبات القمامة والمحطة التحويلية والورش لإبراز محافظة عدن بالمظهر المشرق واللائق..لافتاً إلى أنه تم رفع وترحيل 12 ألف و 200 طن من مخلفات النظافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، للفترة من 18 حتى 25 يوليو.

وأشاد المدير العام التنفيذي للصندوق ، بالجهود الذي بذلها عمال النظافة ومشرفيهم خلال فترة عيد الاضحى..داعياً المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع جهود عمال النظافة بوضع القمامة في أكياس بلاستيكية محكمة بأمكانها الصحيحة والمخصص لها حفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري والوقاية من الأمراض والأوبئة.