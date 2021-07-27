نائب الرئيس يعزي في وفاة الدكتور احمد الصياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة سفير اليمن السابق لدى اليونيسكو الدكتور أحمد الصياد، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وكفاءته العملية في مختلف المواقع الدبلوماسية والقيادية التي شغلها طوال مشوار حياته، منوهاً بما تركه الفقيد من إنتاج أدبي وثقافي زاخر بالمعاني والولاء الوطني.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وزملائه في الوسط الثقافي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.