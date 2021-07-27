القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

كبدت القوات المشتركة، مساء اليوم الثلاثاء 27 يوليو/تموز، مليشيات الحوثي التابعة لإيران خسائر بشرية ومادية في جبهة مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، رداً على جريمة جديدة بحق المدنيين تعد الثانية من نوعها خلال ساعات.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الوحدات العسكرية المرابطة في خطوط التماس بمديرية الدريهمي استهدفت بقصف مركز ثكنات وأوكاراً للمليشيات التابعة لإيران.

وأكد أن القصف حقق إصابات مباشرة في صفوف المليشيات، وخسائر مادية في المواقع المستهدفة.

وكان المواطن عبدالله إبراهيم محمد خنن (42 عاما) أصيب صباح اليوم بقصف من طائرة حوثية بدون طيار أثناء عمله في وادي رمان جنوب غرب مركز مديرية الدريهمي.

وتعد الجريمة هي الثانية من نوعها بحق المدنيين في أقل من 30 ساعة، حيث أصيب مواطن، أمس الاثنين، بقصف حوثي استهدف منازل المواطنين في مدينة حيس