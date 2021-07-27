مليشيات الحوثي تفرج عن معتقلين من القاعدة في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أفرجت مليشيات الحوثي، الاثنين 26 يوليو/ تموز 2021م، عن عنصرين من تنظيم القاعدة كانا معتقلين في سجن الأمن القومي بصنعاء منذ سنوات، في خطوة تكشف عن عمق العلاقة والتخادم بين الطرفين.



وقالت مصادر مطلعة إن المليشيات أفرجت عن عنصرين من القاعدة هما (عيدروس المسعودي، وعبدالله المسعودي)، في إطار التعاون المشترك مع تنظيم القاعدة.

وكان تقرير استخباراتي، قد كشف عن إفراج مليشيات الحوثي عن 252 من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش كانوا في سجون جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في صنعاء ومحافظات أخرى.

وأكد التقرير الاستخباراتي الصادر عن جهازي الأمن السياسي والأمن القومي أوجه التعاون والتنسيق بين مليشيات الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش، وأنهما يعملان وفقاً لتوجه مليشيات الحوثي في زعزعة أمن واستقرار المحافظات المحررة وخدمة الحوثي.

وأشار التقرير إلى أن معظم قيادات وعناصر تنظيم القاعدة وداعش تتواجد في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، على الرغم من مزاعم المليشيات بمحاربة التنظيمين، كما أنها جندت عناصر منهم وأرسلتهم للقيام بأعمال إرهابية في المحافظات المحررة.