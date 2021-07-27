عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

المقاومة الجنوبية تفشل هجوما لمليشيا الحوثي على مواقع في أبين

أفشلت المقاومة الجنوبية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء 27 يوليو/ تموز 2021م، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة ثرة، بمحافظة أبين، (جنوبي اليمن).



وذكر المركز الإعلامي للجبهة، نقلا عن مصدر عسكري، أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا حاولت، فجر الثلاثاء، التسلل باتجاه مواقع تمركز المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة، وإحداث اختراق بين صفوفها، إلا أن يقضة افرادها كانت حاضرة ترصد تحركات العناصر المتسللة.

وتابع، "تمت مباغتتهم واستهدافهم بعدد من قذائف الهاون، أسفرت عن قتلى وجرحى بين اوساطهم، قبل ان تجبر البقية على التراجع والفرار.

وتكبّدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال السنوات الأخيرة جراء تكرار محاولاتها الفاشلة في إحراز تقدم ميداني بالجبهة.

وتمتلك جبهة ثرة الواقعة على حدودي مديريتي لودر التي تتبع إداريا محافظة أبين، ومكيراس وتتبع البيضاء، أهمية عسكرية وإستراتيجية، لما تشكل سلسلتها الجبلية المتاخمة من حزام بين المديريتي