شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يصل مدينة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، ومعه نواب رئيس المجلس، محمد الشدادي، وعبدالعزيز جباري، إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.



وكان في استقباله لدى وصوله مطار سيئون الدولي، نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصره ، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش، وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات العسكرية والأمنية، وممثلو القوى السياسية، وممثلو قيادات مؤتمر حضرموت الجامع، وقيادات مرجعيات حضرموت، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات والوجاهات الاجتماعية.