13 قتيلا من الحوثيين خلال تصدي قوات الجيش لهجوم في غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أفشلت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء 27 يوليو/ تموز 2021م، محاولات تسلل حوثية في مديرية صرواح، بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وأكدت مصادر عسكرية ميدانية، أن 13 عنصراً حوثياً، على الأقل، قتلوا وجرح آخرون، في مواجهات خاضتها ضدهم القوات الحكومية والمقاومة في جبهة المشجح، غربي مأرب.

وأفادت المصادر أن مسلحي الجماعة حاولوا التسلل باتجاه مواقعهم، إلا أن قواتهم أجبرتهم على التراجع تحت وقع الضربات النارية.

بالتزامن شنت مدفعية القوات الحكومية قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات مسلحي الجماعة، وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية.

واحتدمت المواجهات منذ مطلع الأسبوع الجاري في جبهات المحافظة بعد هدوء نسبي دام قرابة أسبوعين