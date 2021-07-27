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الأمم المتحدة تقول إن تصريحات مليشيا الحوثي بشأن خزان صافر "مخيبة للآمال"

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الأمم المتحدة إن تصريحات جماعة الحوثي بشأن "خزان صافر" النفطي، "مخيبة للآمال"، وذلك بعدما اتهمت الجماعة المنظمة الدولية بالتراجع عن اتفاق بينهما وقع في نوفمبر الماضي لصيانة الخزان المتهالك في البحر الأحمر غربي اليمن.

ونقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قوله إن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن سلطات أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء بشأن قضية خزان صافر مخيبة للآمال".

وأكد فرحان أن "الأمم المتحدة حريصة على المساعدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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