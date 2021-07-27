شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تقول إن تصريحات مليشيا الحوثي بشأن خزان صافر "مخيبة للآمال" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الأمم المتحدة إن تصريحات جماعة الحوثي بشأن "خزان صافر" النفطي، "مخيبة للآمال"، وذلك بعدما اتهمت الجماعة المنظمة الدولية بالتراجع عن اتفاق بينهما وقع في نوفمبر الماضي لصيانة الخزان المتهالك في البحر الأحمر غربي اليمن.



ونقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قوله إن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن سلطات أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء بشأن قضية خزان صافر مخيبة للآمال".

وأكد فرحان أن "الأمم المتحدة حريصة على المساعدة".