شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية:



وقالت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا إنه تم تسجيل (10) حالات إصابة مؤكدة، على النحو التالي:

(4) #عدن

(2) #تعز

(2) #حضرموت

(1) #لحج

(1) #شبوة

وأشارت عبر حسابها على موقع تويتر إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم.

وقالت إنه تم إجراء (2252) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7022) منها (1374) وفاة و(4168) تعافي