السيول تجتاح مخيمات النازحين شرق محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الجوف

ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الجوف أن الأمطار والسيول الناتجة عن المنخفض المداري أثرّت بشكل كبير على عشرات الأُسر النازحة في المخيمات، شرقي المحافظة.



وأضافت الوحدة، في بيان لها، أن الأمطار والسيول أدت إلى تضرر وتَلف العشرات من الخيام في مخيمات النزوح بمناطق 'الرَّيان' و'الغُرّان'، كما تسببت بأضرار متعددة في المساكن والإيواء والغذاء في المناطق السكنية.

وبحسب نداء استغاثة أطلقته الوحدة التنفيذية، فإن الأُسر المنكوبة تعيش دون أدنى الاحتياجات الأساسية، باستثناء استضافتها مؤقتاً لدى أُسر مضيفة في إطار المخيمات، فضلاً عمّا لحق بهذه الأُسر من أضرار مادية ونفسية.

ودعت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني كافة إلى سرعة تخفيف معاناة الأُسر المتضررة.

من جانبه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن المناطق المتضررة من فيضانات الأمطار الغزيرة، التي ضربت اليمن، تشمل تلك التي تتواجد فيها نسبة كبيرة من النازحين فرّوا من الصراع الدائر في البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الوكالات الإنسانية تعمل مع السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات، وتقديم المساعدة الأولية.

وتشمل الأولويات: المأوى، والغذاء، والماء، والمستلزمات المنزلية الأساسية.

وتسببت أمطار غزيرة أيضاً في توقف عدد من الأقسام عن تقديم خدماتها الطبيّة في أكبر مستشفيات العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي