هيئة مجلس النواب تصل إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

وصلت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سيئون في حضرموت، جنوب شرقي اليمن، بعد تعثر انعقاد المجلس منذ عامين.



وأفادت مصادر محلية أن هيئة رئاسة مجلس النواب، وصلت اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سيئون في مهمة رسمية، ولتهيئة الوضع لعقد جلسات مجلس النواب في سيئون.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة واحدة فقط قبل عامين، في مدينة سيئون، لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، وتم انتخاب سلطان البركاني، رئيساً للمجلس، إضافة إلى ثلاثة نواب له، هم محسن باصرة، ومحمد الشدادي، وعبد العزيز جباري.

وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته آنذاك، الموازنة الوحيدة التي أعلنتها الحكومة اليمينة للعام 2019م