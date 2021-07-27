إجتماع بعدن يناقش سير العمل ومستوى الأداء بديوان عام وزارة النقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ، سير العمل ومستوى الأداء بديوان عام الوزارة والصعوبات التي تواجه العاملين والسبل الكفيلة لتجاوزها.



وتطرق الإجتماع، بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء العموم بديوان عام وزارة النقل، إلى الجوانب المتعلقة بتطوير العمل بالوزارة والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز مستوى الأداء،اضافة الى الإشكاليات التي تواجه موظفي وزارة النقل خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي الإجتماع، أشاد وزير النقل، بالجهود المبذولة في الارتقاء وتطوير العمل بالوزارة وبذل كل ما يمكن لتعزيز الأداء..مستعرضاً ما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية في كافة قطاعات النقل.

واكد الدكتور عبدالسلام، ضرورة إضطلاع الموظفين بالمسئولية الملقاة على عاتقهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم والتفاني بالعمل والالتزام بالدوام الرسمي بما من شانه تعزيز مجالات النقل والنهوض بها نحو افاق افضل.