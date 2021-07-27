وزير الداخلية يتراس اجتماعاً موسعاً بمأرب لعدد من مدراء عموم الشرطة في المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، اجتماعاً موسعاً بمحافظة مأرب لمدراء عموم الشرطة في عدد من المحافظات، لمناقشة عددا من القضايا والملفات الخاصة بتفعيل دور الاجهزة الامنية والشرطة في المحافظات لتعزيز الامن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة.



كما ناقش الاجتماع بحضور، وكيل اول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ومدير عام الادارة العامة لشرطة المنشات بالوزارة العميد حميد مغلس وقائد شرطة الدوريات وامن الطرق بالجمهورية العميد علي شطيف، عملية اسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وابناء القبائل في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وتحرير ما تبقى من تراب الوطن تحت سلطتها و استعادة مؤسسات الدولة ورفع معاناة المواطنين الواقعين تحت سلطة المليشيات وبطشها.

واطلع الوزير حيدان، على اوضاع المؤسسات الامنية في المحافظات وادائها الامني وخطط الامنية والعملياتية وانجازاتها الميدانية ودورها في اسناد ودعم الجيش الوطني ومستوى التنسيق مع المؤسسة العسكرية في المعركة الوطنية بما يسهم في تكامل الاداء والادوار..مؤكداً اهمية العمل المشترك بين مختلف المؤسسات والاجهزة الامنية والمناطق والوحدات العسكرية في تنفيذ المهام الامنية والعسكرية بما يعزز من فرض هيبة الدولة والامن والاستقرار وافشال المخططات الارهابية التي تستهدف الامن والسلم المجتمعي من قبل الخلايا التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية والجمعات الارهابية الاخرى المتحالفة معها.

واشار حيدان، الى ان الوزارة تجري التنسيقات والترتيب مع الحكومة من اجل معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه اداء الاجهزة الامنية في ومقدمتها الانتظام في صرف المرتبات وفقا للإمكانات المتاحة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية..مشيداً بالتضحيات التي قدمتها الاجهزة الامنية في دعم واسناد الجيش الوطني والجبهات واستشهاد العديد من منتسبيها في معارك العزة والشرف وهم يقارعون مليشيا الحوثي السلالية ويحبطون مشروعها الظلامي والارهابي.