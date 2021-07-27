نائب الرئيس يطلع على المستجدات الميدانية والأوضاع المختلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالات هاتفية بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، لمتابعة المستجدات الميدانية والأوضاع المختلفة.



واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصالات، إلى المستجدات الميدانية والبطولات التي تسطرها القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية على امتداد جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وما تحقق مؤخراً من انجازات ميدانية في جبهات القتال بمأرب وغيرها من الجبهات التي أفشلت مخططات الميليشيات الإرهابية.

وحيا نائب الرئيس، التضحيات العظيمة والبطولات الأسطورية التي يقدمها أبطال الجيش ورجال المقاومة في سبيل استعادة الدولة والدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، مؤكداً بأن هذه المواقف النضالية ستظل نموذجاً يستلهم منها الأجيال معاني الكفاح والتضحية والفداء.

وجدد نائب الرئيس تقديره وشكره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر للقوات المسلحة والشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد وأدوات إيران التخريبية في اليمن والمنطقة.

من جانبهم، قدم كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومحافظ مأرب، تقارير عن الأوضاع الميدانية وجهود تطبيع الأوضاع وسير تنفيذ المهام العسكرية، منوهين إلى العزيمة القتالية العالية واستبسال الأبطال في مختلف مواقع العزة والشرف لما من شأنه دحر الميليشيات وهزيمة الانقلاب وإنهاء معاناة اليمنيين.