السفير ياسين يثمن دعم منظمة (OECD) فرص التنمية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا في باريس الدكتور رياض ياسين، اليوم، مع مدير قطاع الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة التعاون والتنمية الدولية (OECD) كارلوس كوندي، ومحللة السياسات في القطاع سنا العطار، ترتيبات عقد مؤتمر افتراضي لدعم التنمية الاقتصادية في اليمن في اغسطس القادم.



واستعرض اللقاء، أبرز محاور المؤتمر الذي سيشارك فيه وزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي والذي سيركز على مناقشة جوانب التعاون المستقبلي في مجال الحوكمة الذي تدعمه المنظمة.

وثمن السفير ياسين، دور المنظمة في دعم فرص التنمية في بلادنا وخاصة في هذه الأزمة، وحاجتها الملحة لدعم المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية في كافة القطاعات.

من جانبه عبر كوندي عن شكره لجهود السفارة في فتح قنوات للتعاون والتواصل بين بلادنا والمنظمة للاسهام في الاستفادة برامج ومشاريع الدعم والمساعدة التي تقدمها المنظمة.