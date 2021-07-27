الحوادث المرورية تتسبب بوفاة 31 شخصا في حضرموت الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بلغ عدد الحوادث المرورية في وادي حضرموت والصحراء، 62 حادث مروريا خلال النصف الأول من العام الجاري، نتج عنها 31 حالة وفاة، و88 إصابة، فيما بلغت الخسائر المادية 43 مليون ريال.



وأوضح تقرير رسمي صادر عن إدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بأنه تم إصدار 1822 رقم لوحات السيارات، و2500 رخصة قيادة جديدة، فيما بلغت الإيرادات المحققة في التراخيص والتوثيق23.607.000 ريال.

وأورد التقرير بأنه تم إصدار 4907 بطاقة شخصية، و494 بطاقة عائلية، فيما بلغ عدد شهادات الميلاد 6493 شهادة، و446 شهادة الوفاة.

وتطرق التقرير إلى ما أنجزه فرع مصلحة الهجرة والجوازات عن حركة المسافرين عبر مطار سيئون الدولي وميناء الوديعة البري من حيث بلغ إجمالي عدد الواصلين 15556 مسافر، و17382 مغادر عبر المطار، في حين وصل عدد الواصلين عبر الوديعة 308547 مسافر و217509 مغادر، مشيرا إلى إن إجمالي الجوازات التي تم إصدارها بلغ 56072 جواز جديد للمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأفاد التقرير بان شرطة الدوريات وامن الطرق تمكنت من ضبط 19 مركبة مخالفة و54 مطلوب امنيا و3685 قطعة سلاح.