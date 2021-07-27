شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة الدبلوماسي الدكتور أحمد الصياد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدبلوماسي الدكتور أحمد الصياد بعد حياة حافلة بالعطاء حمل من خلالها اسم اليمن في كثير من المحافل السياسية الدولية وتبؤه عدد من المناصب ومنها سفيرا ومندوب لليمن في منظمة اليونسكو.

