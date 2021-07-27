وزير الداخلية ومحافظ مأرب يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من قوات الامن الخاصة والمنشآت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شهد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، ومعه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، ووكيل اول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، حفل تخرج دفعة جديدة من قوات الامن الخاصة وشرطة المنشآت بالمحافظة.



وفي الحفل القى وزير الداخلية كلمة نقل في مستهلها للخريجين تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.. مهنيا الخريجين باجتيازهم دورات التدريب والتأهيل بنجاح كبير.

واشاد الوزير حيدان، بالمستوى العالي والمتميز للتدريب والتأهيل لمنتسبي الامن والشرطة في المحافظة وهوما انعكس على ارض الواقع بتحقيق نجاحات كبيرة في الجوانب الامنية والاداء الاحترافي والتي لمسها الجميع من خلال حالة الامن والاستقرار التي تشهدها المحافظة وتجسيد نموذج الدولة في الالتزام بالانظمة والقوانين رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد واحباط الكثير من المؤامرات التي تستهدف امن والسكينة العامة في المحافظة وضبط العديد من الخلايا الارهابية التي ترسلها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران لتنفيذ اعمال ارهابية واجرامية بحق الابرياء المدنيين واقلاق السكينة العامة.

واكد وزير الداخلية، اهتمام الوزارة بجوانب التأهيل والتدريب لمنتسبي الاجهزة الامنية والشرطة بمختلف المحافظات المحررة لتعزيز دورها ورفع كفاءتها في اداء مهامها الامنية والشرطية باحترافية عالية تنعكس في بسط هيبة الدولة وترسيخ الامن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحقوق والحريات ومكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المطلوبين امنيا والخلايا الارهابية التابعة لمليشيا الحوثي والقاعدة وداعش التي تعمل جنبا الى جنب بدعم ايراني وتنسيق كبير بينها لاستهداف الدولة والشرعية والامن والاستقرار في المحافظات المحررة.

من جانبه اشار المحافظ العرادة، الى ان تخريج هذه الدفعة ياتي في اطار الجهود المبذولة لتعزيز البناء المؤسسي للمؤسسة الامنية بالمحافظة واجهزتها المختلفة ورفع كفاءة ادائها لتعزيز حالة الامن والاستقرار واحباط المؤامرات الاجرامية والارهابية لخلايا مليشيا الحوثي الارهابية التي تستهدف المدنيين الامنين من ابناء المحافظة والنازحين الذين استوعبتهم المحافظة وباتت تضم اكثر من 135 مخيما وتجمعا للنازحين من مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت العرادة الى ان المواطن ينظر الى منتسبي الاجهزة الامنية بالمحافظة باحترام كبير للدور الوطني الذي تقوم به في بسط هيبة الدولة وحماية الممتلكات العامة والخاصة ..مشددا على زيادة تعزيز علاقة التعاون الامني بين منتسبي الامن والشرطة والمواطنين باعتبار المواطن رجل الامن الاول وبفضل تعاون المواطنين حققت الاجهزة الامنية العديد من الانجازات الامنية وكشفت الكثير من الخلايا الارهابية التي تستهدف امن وسكينة المواطنين.

هذا وكان وزير الداخلية ومعه محافظ مأرب ووكيل اول الوزارة قد قاموا بزيارة ميدانية الى الموقع المخصص لانشاء مدرسة الشرطة والمركز التدريبي بالمحافظة، حيث اكد اللواء حيدان، ان وزارة الداخلية ستضع هذا المشروع في اولويات اهتماماتها لما له من اهمية استراتيجية في تعزيز بناء قدرات وتأهيل منتسبي الاجهزة الامنية والشرطة لمحافظات اقليم سبأ.

حضر الحفل مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد وقائد قوات الامن الخاصة العميد ركن سليم السياغي وقائد شرطة المنشآت وحماية الشخصيات العقيد علي دومان.