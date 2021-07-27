محافظ أبين يطلع على سير العمل في فرع البنك المركزي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، اليوم، على سير العمل في فرع البنك المركزي بالمحافظة بعد اعادة تأهيله.



واستمع محافظ ابين، من مدير عام فرع البنك حسين مهدي، الى الجهود المبذولة لتخليص مختلف المعاملات المالية في اطار المحافظة.

كما اطلع محافظ ابين ومعه رئيس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات علي الهدار، على سير العملية التعليمية في جامعة ابين..مؤكداً على اهمية الارتقاء بالانشطة الجامعية والاكاديمية والخطط والبرامج المستقبلية لتاسيس وافتتاح المزيد من الكليات.