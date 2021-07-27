نائب الرئيس يعزي خالد محمد دماج في استشهاد نجله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ خالد محمد حسن دماج، عزاه في استشهاد نجله البطل عمرو دماج، وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الدفاع الجمهورية والحرية والكرامة.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الشهيد البطل ورفاقه من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وما يسطروه بدمائهم الطاهرة من ملاحم بطولية لانتصار الجمهورية واستعادة الدولة ومؤسساتها وهزيمة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وكل أسر الشهداء الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.