البنك المركزي يشدد على ضرورة التزام البنوك التجارية والإسلامية بالدقة الكاملة في تعاملاتها المالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، خطة ونشاط البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي في المرحلة القادمة وضوابط الأداء ومتطلباتها.



واستعرض الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، وضم ممثلي البنوك التجارية والإسلامية، محددات خطة البنك والقطاع المصرفي.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة إسهام الجميع في إنجاح تلك الخطة ومتطلباتها، بهدف تصحيح مسار القطاع المصرفي وتعزيز العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية..منوهاً الى التعميم الصادر من قطاع الرقابة، الى البنوك التجارية والإسلامية، والذي تضمن ضرورة التزام البنوك التجارية والإسلامية بتقديم حساباتها الختامية مصدقاً عليها من مدققي الحسابات المعتمدين لدى البنك المركزي بمقره الرئيسي في عدن، مع ضمان تمكين مفتشي البنك المركزي التحقق من صحة تلك الحسابات والاطلاع على كافة البيانات ذات الصلة وإجراء المراجعة اللازمة عليها.

كما أكد نائب محافظ البنك المركزي، أن خطة العمل في المرحلة القادمة ستتضمن إجراء عمليات تدقيق شاملة على حسابات البنوك، والتحقق من سلامة الإجراءات وقانونيتها، ومدى تطبيق معايير الامتثال لدى البنوك وضبط المخالفات واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها حفاظاً على سلامة النظام المصرفي وحماية عملاءه.

وأشار حبيشي، إلى أن على البنوك توخي الدقة الكاملة في تعاملاتها المالية والتحري الجاد عن مصادر الأموال المتداولة لديها، وخلوها من أية شبهات وتطبيق المعايير الدولية بهذا الشأن..مؤكداً أن البنك المركزي، لن يتردد في تنفيذ واجباته والتزاماته تجاه النظام المالي والمصرفي العالمي، وإدراج أسماء البنوك المخالفة في قوائم البنوك غير الملتزمة.