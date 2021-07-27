تدشين توزيع 500 خزان مياه بلاستيكي للنازحين في 15 مخيم بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير عام فرع الهيئة العامة لمياه الريف الدكتور علي هذال، توزيع خزانات مياه مقدمة من منظمة اليونسيف لعدد 500 اسرة نازحة في 15 مخيما للنزوح في المحافظة.



وخلال التدشين، اشار الوكيل مفتاح الى اهمية توزيع هذه الخزانات للاسر النازحة باعتبارها من الاشياء الاساسية لتوفير المياه النظيفة وتخفيف جزء من معاناة النازحين في الحصول عل المياه وتخزينها..داعيا المنظمات الدولية الى عمل تدخلات حقيقية استجابة لاحتياجات النازحين القائمة والملحة والمتزايدة في ظل تزايد اعمال النزوح.

من جانبه اوضح المهندس علي هذال، ان هذه الدفعة من خزانات المياه تشمل 500 خزان بلاستيكي سعة كل خزان الف لتر ستوزع على الاسر النازحة الاشد احتياجا في 15 مخيما في مديريات مدينة مأرب والجوبة والوادي ومنطقة الروضة بصرواح وسيلحقها توزيع 410 حمام صرف صحي متنقل للاسر النازحية في المخيمات التي تعاني من عدم وجود حمام صرف صحي.