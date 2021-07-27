وكيل تعز يستعرض الأوضاع الإنسانية مع منسق الشؤن الإنسانية للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، اليوم، مع منسق الشؤن الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد غريزيلي والوفد المرافق له، الأوضاع الإنسانية والمعيشية والإقتصادية بالمحافظة.



وأشاد الوكيل الاكحلي، خلال الاجتماع بحوضر وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق وعدد من المختصين في مكتب التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية للنازحين، بالبرامج والتدخلات الانسانية للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي بالمحافظة والتي عملت على تضييق الهوة بين الإحتياجات الإنسانية وتخفيف المعاناة.. لافتا الى ضرورة تلازم التدخل الإنساني وبناء القدرات لجعل الإنسان اكثر قدرة لمواجهة الصعوبات والعمل كشركاء ضمانا لإستمرارية الخدمات ..مؤكدا على اهمية تقييم المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

من جانبه أشار منسق الشؤون الإنسانية،الى ان مهمته تكمن في التعرف عن كثب عن المشكلات و الإحتياجات في مختلف القطاعات والأولويات ومستوى التدخلات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتقييم تلك المشاريع ومدى الإستفادة منها ..مشيرا الى ان المنسقية تعمل وفق استراتيجية متكاملة للوضع الإنساني والإقتصادي بشكل عام .

واكد، على ضرورة بناء القدرات والعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات ..مبديا استعداده للأخذ بكل الملاحظات والإحتياجات ورفعها الى الشركاء والمانحين الذين يحكمون على اعمالنا وفقا لنوعية التعامل المتاح.