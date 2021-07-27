شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين ورئيس هيئة التأمينات يتفقدان سير العمل في المكاتب الخدمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، اليوم، ومعه رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار، سير العمل في المكاتب الخدمية والانضباط الوظيفي.



واطلع المحافظ ورئيس هيئة التأمينات، على مدى الالتزام بالدوام بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في كل من فرع الهيئة العامة للتأمينات، و مكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات، والمالية، والصناعة والتجارة.

وأكد المحافظ على ضرورة الارتقاء بمستوى الانضباط الوظيفي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، ومعالجة القضايا المرتبطة بحقوق الموظفين والمتقاعدين.