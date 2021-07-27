86 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في محافظة مأرب في ثاني ايام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الاضحى المبارك 86 في بالمائة.



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمأرب سعود اليوسفي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان لجان المكتب واصلت نزولها الميداني لمراقبة ورصد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية..مشيراً الى ان اللجان نزلت الی مكاتب التربية والتعليم ،والسياحة ،وصندوق النظافة والتحسين ،والصناعة والتجارة ، والشؤون الاجتماعية والعمل ، والشباب والرياضة، وفروع المكاتب الخدمية بمديرية مدينة مأرب بالإضافة الی مستشفی كری العام ومستشفی الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة والمعهد العالي للعلوم الصحية والادارة المحلية لمديرية الوادي .

وأكد اليوسفي، أن اللجان ستواصل نزولها إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية الحكومية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي ورفع التقارير اليومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي.