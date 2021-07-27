شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل أكثر من 13 حوثياً وعشرات الجرحى في هجوم فاشل للمليشيا غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أحبط الجيش الوطني، اليوم، هجوماً فاشلاً لمليشيا الحوثي الانقلابية، بجبهة المشجح غرب مأرب، واسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحا من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات أخرين.



وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة"إن المليشيا الحوثية شنّت هجوم أستمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم واجبروها على التراجع والفرار بعد ان كبدوها خسائر فادحة في العتاد والارواح".

وأضاف المصدر "إن مدفعية الجيش شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا".