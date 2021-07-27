محافظ حجة يدشن عدد من المشاريع في المديريات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دشن محافظة محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، اليوم، عدداً من المشاريع الخدمية التي تنفذها مؤسسة طيبة للتنمية بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية .



واوضح المحافظ السنيني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المشاريع شملت عيادة طبية متنقلة في منطقة الدير ، ومحطتين لتحلية المياة في الدير وبني الزين بمديرية حيران ، وافتتاح بئر وشبكة الغرزة بمديرية حرض..مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع للتخفيف من معاناة المواطنين والنازحين والتي سيستفيد منها قرابة ٣٠٠٠ أسرة.

وثمن المحافظ السنيني دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسة طيبة للتنمية..مشيدا بدعمهم المستمر وتقديم المشاريع الخدمية في قطاع الصحة والمياه والاصحاح البيئي للمواطنين والنازحين في المديريات المحررة شمال المحافظة.