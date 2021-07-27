الأمم المتحدة: فيضانات خطيرة ضربت أجزاء من المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) أن أمطارا غزيرة ضربت اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، مما تسبب في فيضانات خطيرة في أجزاء من الحديدة والجوف وصنعاء.



وبين نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، "فرحان حق"، للصحفيين في المقر الدائم، أن "المناطق المتضررة تشمل تلك التي تستضيف نازحين فروا من الصراع في مواقع أخرى".

وذكر في المؤتمر الصحفي اليومي أن "الوكالات الإنسانية تعمل مع السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات وتقديم المساعدة الأولية".

وتشمل الأولويات المأوى والغذاء والماء والمستلزمات المنزلية الأساسية.

ومن المتوقع وفقاً للأمم المتحدة، هطول المزيد من الأمطار والعواصف في معظم أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، بما في ذلك هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في المناطق المعرضة للفيضانات، بما في ذلك محافظة تعز.