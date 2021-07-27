مفوضية اللاجئين: 53% من النازحين في اليمن هم من فئة الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء 27 يوليو 2021م، إن 53% من النازحين في اليمن من فئة الأطفال.



وتابعت المفوضية الأممية، في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر" في اليمن، "إن 53٪ من النازحين بسبب الصراع الدائر هم من الأطفال".

وأضافت: "إنهم يكافحون أكثر عندما يُجبرون على الفرار من منازلهم".

ولفتت إلى أنه "رغم كل هذا، فإنهم يجدون دائمًا طريقة ليكونوا سعداء، مثل هؤلاء الأطفال في مأرب".

وأدت الحرب التي افتعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران إلى نزوح ما يقرب من 4 ملايين يمني من منازلهم إلى محافظات أخرى وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تقديرات منظمات الأمم المتحدة