غرق خمسة أشخاص في لحج وعمران إثر أمطار غزيرة وسيول جارفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

قضى خمسة أشخاص غرقا في محافظتي لحج وعمران (شمال وجنوبي اليمن)، بينهم أربعة من عائلة واحدة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت معظم مناطق البلاد.



وذكرت مصادر محلية، أن المواطن "عبود العبد"، توفي اليوم الاثنين 26 يوليو/ تموز 2021م، غرقاً، بعد أن جرفته السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، في وادي تبن، بمحافظة لحج.

وأضافت المصادر أن سكّاناً محليين قاموا بإسعاف المواطن الغريق إلى مستشفى ابن خلدون بالحوطة، على أمل إنقاذه إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على وفاة عائلة بكاملها في محافظة عمران، شمالي البلاد، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر إن أماً وثلاث صغيرات من أطفالها، توفوا بعد تهدم منزل قديم مجاور لمنزلهم، بسبب أمطار غزيرة استمرت ليومين متتاليين في منطقة شهران بمديرية جبل يزيد.

وأشارت إلى أن الصغيرات، حماس وغزة وحيفا، واللواتي يتراوح أعمارهن بين الأربعة أعوام والاثني عشر عاماً، ووالدتهن البالغة من العمر 45 عاماً، توفين جميعا، قبل وصولهن أحد مشافي المنطقة.

وأكدت المصادر أن مواطنين قاموا بانتشال الضحايا من بين الركام على أمل اسعافهن إلا أنهن توفين قبل وصول المشفى.

وذكرت أن العائلة المكونة من عشرة أفراد، خمسة ذكور وخمس إناث، لم يتبق منها سوى طفلين ورجل مسن، في حين قتل اثنان من أفراد العائلة في جبهات القتال قبل أشهر.

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تشهدها معظم مناطق البلاد، بخسائر كبيرة للمواطنين، بشرية ومادية، وقطع للطرقات وجرف للمزارع ومخيمات النازحين، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول