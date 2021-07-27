مركز الأرصاد يحذر من حالة جوية غير مستقرة خلال الساعات القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس من حالة عدم الاستقرار في الأجواء خصوصاَ على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية مع تراجع في حالة انتشار السحب وفرص الامطار الغزيرة، خلال الساعات القادمة.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً إلى غائم والفرصة لا تزال مهيئة لهطول امطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً ممتدة شرقاً إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية لمحافظات (الضالع، البيضاء، شبوة، أبين وحضرموت).

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها طقس غائم جزئياً إلى غائم، مع فرصه لهطول امطار متفاوتة الشدة على السواحل الجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال خصوصاً على السواحل الشرقية والجنوبية.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً مع إمكانية تشكل خلايا ركامية متفرقة يصحبها هطول امطار متفاوتة الشدة ، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال وتصل اقصى سرعة لها 25عقدة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 45عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر :-

1- المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من عدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

2- السائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية سواء من الانزلاقات الطينية والصخرية أثناء هطول الأمطار أو بسبب تشكل الضباب.

3- مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن من الرياح الشديدة التي تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج