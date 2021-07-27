شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة شمالي غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الإثنين، من تحرير مواقع جديدة، شمالي غرب محافظة مأرب، إثر معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.



ودحرت قوات الجيش والمقاومة، عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في منطقة اليعيريف، شمالي غرب محافظة مأرب، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

واسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، فيما أجبرت بقية العناصر على الفرار.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة خوض معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال، وسط استنزاف متواصل لعناصر الميليشيات وعتادها.