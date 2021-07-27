صحة وادي وصحراء حضرموت تتسلم دعماً طبياً من منظمة أطباء بلا حدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوداي وصحراء حضرموت، اليوم، ادوية ومستلزمات طبية من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية العاملة باليمن.



وعبر مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، عن شكره وتقديره لمنظمة أطباء بلا حدود على المنحة الطبية النوعية التي ستسهم برفد المرافق الصحية بتلك المنحة التي سيتم توزيعها وفقا لاحتياجات المرفق الصحية في مديريات الوادي والصحراء.

واكد منسق المشاريع بمنظمة أطباء بلا حدود العاملة بمحافظة مأرب آلن مورفي، ان هذه المنحة تأتي في إطار الدعم الطبي الذي تقدمه المنظمة وفقا لاحتياجات مكتب الصحة بوادي وصحراء حضرموت.