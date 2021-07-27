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سلطات حضرموت توجه بصرف إكرامية عيدية لكل موظفي مديريات الوادي والصحراء

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المنامة - ياسر ابراهيم - سلطات حضرموت توجه بصرف إكرامية عيدية لكل موظفي مديريات الوادي والصحراء

يمن شباب نت - متابعات

الثلاثاء, 27 يوليو, 2021 - 02:08 مساءً

[ الوكيل الكثيري ]

وجهت سلطات محافظة حضرموت، شرق اليمن، اليوم الثلاثاء، بصرف إكرامية عيدية لكل الموظفين في الوظائف الحكومية بمديريات الوادي والصحراء.
 
وقضى التوجيه الصادر عن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، بصرف إكرامية عيدية  لـ 23 ألف موظف و متقاعد و متعاقد موزعين على 45 مرفقاً حكومياً.
 
وحسب إعلام المحافظة، فإنه سيتم صرف 25 ألف ريال لكل شخص بإجمالي 575 مليون ريال يمني مقدمة من حساب السلطة المحلية.
 
و أفاد الوكيل الكثيري أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء وتقديراً للوضع الاقتصادي الحالي و تدهور العملة الوطنية و تدني الأجور، عملت على اعتماد صرف إكرامية عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 
وأكد أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء تعمل في ظل كافة الإمكانيات المتاحة لديها في تقديم المساعدة المباشرة و تنفيذ المشاريع التنموية بينما ينعكس في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
و شدد الوكيل الكثيري على الإدارة العامة للشؤون المالية و الإدارية سرعة صرف الاكرامية ابتداء من هذا اليوم لجميع الإدارات و القطاعات الحكومية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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