سلطات حضرموت توجه بصرف إكرامية عيدية لكل موظفي مديريات الوادي والصحراء

وجهت سلطات محافظة حضرموت، شرق اليمن، اليوم الثلاثاء، بصرف إكرامية عيدية لكل الموظفين في الوظائف الحكومية بمديريات الوادي والصحراء.



وقضى التوجيه الصادر عن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، بصرف إكرامية عيدية لـ 23 ألف موظف و متقاعد و متعاقد موزعين على 45 مرفقاً حكومياً.



وحسب إعلام المحافظة، فإنه سيتم صرف 25 ألف ريال لكل شخص بإجمالي 575 مليون ريال يمني مقدمة من حساب السلطة المحلية.



و أفاد الوكيل الكثيري أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء وتقديراً للوضع الاقتصادي الحالي و تدهور العملة الوطنية و تدني الأجور، عملت على اعتماد صرف إكرامية عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأكد أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء تعمل في ظل كافة الإمكانيات المتاحة لديها في تقديم المساعدة المباشرة و تنفيذ المشاريع التنموية بينما ينعكس في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



و شدد الوكيل الكثيري على الإدارة العامة للشؤون المالية و الإدارية سرعة صرف الاكرامية ابتداء من هذا اليوم لجميع الإدارات و القطاعات الحكومية.

