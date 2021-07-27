"الهدار " بغلت نسبة الانضباط الوظيفي 96.4 في المئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

نفَّذت إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت من خلال اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي في مكاتب وحدات الخدمة العامة في الجهاز الإداري للدولة نزولاً ميدانياً للمكاتب الحكومية في اليوم الأول للدوام الرسمي بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمتابعة وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي.



وقال مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت أ. إبراهيم أبوبكر الهدار "إن نسبة الانضباط لموظفي الجهاز الإداري للدولة بوادي وصحراء حضرموت في أول أيام الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1442ه‍ بحسب تقرير اللجنة قد بلغت 96.4%" ..

وأشاد "الهدار" بانضباط موظفي المكاتب الحكومية بوادي وصحراء حضرموت، وقيامهم بالمهام المنوطة بهم خدمةً للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كما أكَّد على استمرار اللجنة في نزولاتها للرقابة على الانضباط في المكاتب خلال اليومين القادمين وفقاً لتوجيهات معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر أحمد الوالي، وتوجيهات السلطة المحلية بالمحافظة ممثلةً بالأخ محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري.