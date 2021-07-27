انتقالي حضرموت يؤيد تحركات اتحاد النقابات لانتزاع حقوقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلن العقيد سعيد أحمد سعيد المحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، دعمه تحركات الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة لتلبية مطالب أعضائه.



وأشاد خلال لقائه رئيس الاتحاد، عوض سالم باكونة، والأمين العام المساعد علي عبدالله الحبشي، بالموقف المهني المسؤول للاتحاد، ودفاعه عن حقوق أعضائه.

وعبرت قيادات الاتحاد في الاجتماع عن الحاجة إلى بلورة موقف موحد من الأزمات المتلاحقة وتدهور العملة المحلية وغلاء الأسعار، محذرة من انفجار اجتماعي.

وكشف الاجتماع عن اعتزام اتحاد النقابات إطلاق برنامج تصعيدي رفضًا للأوضاع المعيشية المزرية، بدعم من القيادة المحلية للمجلس.