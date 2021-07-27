إدارة المرأة بتنفيذية انتقالي تريم تنظم فعالية احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بباعلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 - تريم

نظمت إدارة المرأة والطفل بمركز باعلال التابع للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية تريم، يوم أمس الأحد حفلا خطابيا وفنيا نسويا بهيجا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وفي الحفل الخطابي والفني، الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني الجنوبي، تحدث حسن حسين بن الشيخ أبو بكر رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمديرية، بكلمة نقل في مستهلها للحاضرات، تحيات وتهاني الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، وقيادة الهيئة التنفيذية بالمحافظة، والهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات الوادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بن الشيخ أبوبكر :"من فيض مناسبة عيد الأضحى المبارك نستلهم شعور الإستئناس بعبقه لنقف إجلالا عند عتبة رب العزة والكرامة ونسأله جل شأنه أن يباركه على أمتينا الإسلامية والعربية وشعبنا الجنوبي العظيم ، وأن يوحد كلمتنا وصفوفنا لنواصل مسيرتنا النضالية لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من تطلعات نحو الحرية والاستقلال والعيش الكريم، إنه سميع مجيب".

كما ألقيت في الحفل، الذي تضمن فقرات فنية متنوعة، عدداً من الكلمات، أكدت جميعها على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، لما تضفيه من مشاعر الفرح والبهجة في نفوس الأسر .

ومن جانبهن عبرن الحاضرات في الفعالية عن شكرهن وتقديرهن لجهود القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية وإدارة المراة والطفل، وكل من شارك في تنظيم هذه الفعالية، داعيات الى تنفيذ المزيد من النشاطات والأعمال التي تهدف الى خلق البهجة للأسر ومساعدة النساء مهنيا ومعيشيا.

واختتم الحفل بتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة باعلال بهدايا متنوعة.