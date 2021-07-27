الزويدي يلتقي مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية سيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 - سيحوت

التقى القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي ، صباح اليوم الأثنين، بمكتبه، مشائخ وأعيان و وجهاء المديرية، وذلك لتهنئته بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.



حيث رحب الشيخ الزويدي، بمشائخ و أعيان المديرية، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً الجهود التي يبذلها الجميع إلى جانب السلطة المحلية، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المديرية، والوقوف صفاً واحداً لمحاربة كافة الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا.

وقدم أعيان و وجهاء ومشائخ مديرية سيحوت التهاني والتبريكات للسلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شاكرين الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية في كافة المجالات الخدمية والتنموية والاجتماعية والأمنية، متمنيين لها مزيداً من التوفيق والنجاح في مهامهم مستقبلاً.