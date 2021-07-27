خفر السواحل بحضرموت تعثر على 2 كيلو حشيش في ساحل يثمون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

عثر أفراد القطاع الشرقي بقوات خفر السواحل بحضرموت، على قرابة كيلوين من مادة الحشيش، داخل كيس حراري شفاف مغطاه بالرمل داخل كرتون ممزق، على الساحل الشرقي من جهة يثمون بجانب جبل شرمة، بمديرية الديس الشرقية.



وأوضحت قيادة القطاع الشرقي أنه وخلال تمشيط المحميات الطبيعية الواقعة في نطاق القطاع من قبل الأفراد، تم العثور على كمية من الحشيش، وبيّنت انها لم تلاحظ أي آثار لأقدام بشرية أو آثار لمرور سيارة أو دراجة أو جنوح لقارب في الموقع أو بالقرب منه.

وقامت قيادة خفر السواحل بحضرموت بالتحريز على كمية الحشيش، وستسلمه إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت.

وأشاد قائد قوات خفر السواحل بحضرموت رائد ركن بحري ماجد ابوبكر العوبثاني، باليقظة والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد قوات خفر السواحل، والقطاع الشرقي على وجه الخصوص، مثنياً على جهودهم المتواصلة في تمشيط السواحل لضبط كافة أعمال التهريب والمخالفين لقرار منع اصطياد السلاحف.