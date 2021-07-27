عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الزويدي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في المديرية

تفقد القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية بالمديرية، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأشاد الزويدي بمستوى انضباط الموظفين بالمرافق التي تفقدها، كالصحة والسكان، ومكتب التربية والتعليم، ومكتب الأشغال العامة، ومؤسستي المياة والصرف الصحي، والكهرباء، مثمناً الجهود الجبّارة التي يبذلها الجميع، مشدداً على بذل المزيد من العمل والجهد لما يحقق تطلعات كافة المواطنين بالمديرية.

وناقش القائم بأعمال مدير عام سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، مع إدارات تلك المكاتب والمؤسسات التي تمت زيارتها اليوم، المشكلات والصعوبات التي من شأنها إعاقة سير العمل، وكذلك أهم الاحتياجات التي بالضرورة توفيرها، مؤكداً على متابعة تلك الاحتياجات لدى الجهات المعنية بالمحافظة.

رافق مدير عام مديرية سيحوت في زيارته للمكاتب التنفيذية بالمديرية، كلاً من، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ومدير مكتب الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله محمد بروك حيمد، ومدير مكتب الصناعة والتجارة الشيخ محمد علي خريسان الزويدي، ومدير مركز الإنزال السمكي الشيخ سالم أحمد علوش الزويدي، ومدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية سيحوت الأستاذ محمد سعد خريسان