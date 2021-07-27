شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكريت تستقبل عدداً من مدراء عموم المكاتب وموظفي ديوان محافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

استقبلت الوكيلة المساعد لشؤون المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة خديجة باكريت ،اليوم، عدداً من مدراء عموم المكاتب التنفيذية وموظفي الإدارات الحكومية بديوان محافظة المهرة.



وعبرت باكريت، عن شكرها الكبير لكل المدراء والموظفين الزائرين لها الذين عبروا خلال زيارتهم عن اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وطافت باكريت بمكاتب الادارة العامة لتنمية المرأة ،واللجنة الوطنية للمرأة، للإطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي لقطاع المرأة عقب انتهاء اجازة العيد، مشيدةً بمدى انضباط الموظفات داخل الديوان بالمحافظة.