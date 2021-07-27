تدشين دورة تدريبية لمهندسين وعمال منطقة كهرباء المهرة لعدد 29 متدربًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالجمهورية المهندس عبدالقادر باصلعاء، اليوم، بقاعة الماسة، الدورة التدريبية لمهندسين وعمال منطقة كهرباء المهرة لعدد 29 متدربًا، والتي تستهدف جميع المجالات بهدف تأهيل الكادر الفني للقيام بواجبهم على أكمل وجه لخدمة محافظتهم.



وأوضح باصلعاء على أن هذه الدورة تعتبر بداية لتنفيذ برنامج معد سلفًا بتوجيهات من معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد علي كلشات، لتدريب وتأهيل الموظفين لكل المناطق.

متمنيًا من جميع المتدربين اكتساب أكبر فائدة من الدورة التدريبية وتطبيقها في واقع عملهم بالطريق السليمة والصحيحة.

من جانبه تحدث مدير عام منطقة كهرباء المحافظة الأستاذ محمد علي كلشات، عن أهمية الدورة التي تستهدف المهندسين وعمال منطقة المهرة وتأهيلهم في جميع التخصصات التي تحتاجها منطقة المهرة.

وأكد دعمه لكوادر المحافظة المشاركين في الدورة التدريبية التي تستهدف 29 متدربًا، معربًا عن شكره لمعالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد علي كلشات، ومدير عام المؤسسة بالجمهورية المهندس عبدالقادر باصلعاء على اهتمامهم بالجوانب الفنية وبمهندسي وعمال منطقة كهرباء المحافظة

متمنيًا من جميع المتدربين أن يكونوا عند حسن ظن منطقة كهرباء المحافظة وأن تطبيق المفاهيم والخبرات المكتسبة من الدورة تطبيقًا عمليًا على أرض الواقع.

كما أكد سكرتير مكتب وزير الكهرباء والطاقة ومنسق الدورات المهندس عارف الراشدي عن أهمية الدورة التدريبية لكافة المهندسين وعمال منطقة المهرة والتي تعتبر من الدورات التأهيلية المهمة في مجال عملهم وتخصصاتهم.

وأوضح الراشدي أن الدورة التدريبية تستهدف 29 متدربًا والتي تستمر لفترة 15 يوم.

وأكد أن معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات يولي الجانب التأهيلي لموظفين المؤسسة العامة للكهرباء في جميع المناطق اهتمامًا كبيرًا