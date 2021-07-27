عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثاني عملية تبادل أسرى بين القوات اليمنية ومليشيات الحوثي

الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365

أجرت القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، عملية تبادل للأسرى بين الجانبين، في محافظة البيضاء "وسط اليمن"،وتعد هذه العملية الثانية خلال أقل من 24 ساعة.



وقال المتحدث باسم جبهة محافظة البيضاء عامر الحميقاني، في تغريدة عبر "تويتر": إن "العملية شملت تبادل جثمانين من جنود القوات الحكومية، مقابل اثنين أسرى من مليشيات الحوثي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت عملية تبادل مماثلة جرت في البيضاء، الأحد، تم خلالها الإفراج عن 15 أسيرًا وتسعة جثامين من الطرفين.

عملية التبادل تلك تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات الحكومية والانقلابيين في البيضاء منذ نحو شهر.

وامتدت المعارك في البيضاء خلال الأسابيع الأخيرة إلى محافظتي لحج "جنوبًا" وشبوة "غربًا"، في محاولة من المليشيات إلى توسيع رقعة المواجهات.

وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى في عدة مناطق باليمن، بجهود ووساطات محلية، بالإضافة إلى عمليات تبادل كبرى، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم تبادل نحو 1083 أسيرًا من الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول 2020، في أكبر عملية من هذا النوع منذ إشعال مليشيات الحوثي الحرب عام 2015.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، قدمت الحكومة اليمنية في مشاورات السويد قوائم تضم 8200 معتقل في سجون الحوثيين، الذين بدورهم سلموا كشوفات تشمل 8 آلاف أسير لدى القوات الحكومية، أغلبهم أسماء وهمية، وفق مصادر حقوقية.

وتعثر تطبيق اتفاق السويد، والذي يركز جزء كبير منه على قضية الإفراج عن الأسرى، بسبب تعنت مليشيات الحوثي ورفضها تنفيذ بنوده، رغم مضي أكثر من عامين ونصف على توقيع الاتفاق، وسط خروقات ميدانية متواصلة من قبل المليشيات.