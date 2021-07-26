اليمن تشارك في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر قمة النظم الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري اليوم في اجتماعات القمة التحضيرية لمؤتمر قمة النظم الغذائية المزمع عقدها في سبتمبر القادم بنيويورك.



وتاتي مشاركة اليمن في الاجتماعات التحضيرية في روما لوضع اهم القضايا في ظل الاوضاع التي تمر بها اليمن وانعكاساتها على الامن الغذائي وما خلفه الانقلاب الحوثي واثاره على المجتمع من دمار وتشريد وقتل ونزوح اضافة الى التغيرات المناخية وما خلفته الاعاصير والفيضانات في القطاعين الزراعي والسمكي وقضايا تدهور الاراضي وتصحرها.

وتناقش الاجتماعات خلال الفترة من (٢٦ - ٢٨) يوليو الجاري الى تقديم احدث المناهج العلمية والقائمة على الادلة لتطوير النظم الغذائية من جميع انحاء العالم واطلاق مجموعة من الالتزامات الجديدة خلال تكاتف الجهود وحشد التمويل والشراكات الجديدة وتعزيز المشاركة المتنوعة من جميع الجهات لرفع الطموح نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ووضع الاساس لقمة طموحة ومثمرة بشان النظم الغذائية للامم المتحدة والتي ستعقد في سبتمبر القادم جنبًا الى جنب مع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.