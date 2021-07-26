‏الارياني يدين جرائم القتل اليومي الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر باشد العبارات جرائم القتل اليومي الذي تمارسه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران من قصف بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة واستهداف بنيران القناصة على المنازل والأحياء السكنية، والتي يذهب ضحيتها المدنيين الابرياء من النساء والاطفال في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، انه وخلال 48 ساعة وفي استمرار لاعمال القتل الممنهج استشهد ثلاثة مدنيين بقذيفة حوثية استهدفت حي الشماسي بمدينة تعز، وأصيب اربعة مدنيين بينهم طفلين وامرأة بقذيفة هاون اطلقتها المليشيا على حي المليحا في شارع الثلاثين، وإصيبت نعمة راشد (65 عام) في منطقة الكويحة برصاص قناص حوثي متمركز في منطقة الطوير‏.

واشار الارياني الى ان استمرار الصمت الدولي على جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية والقصف واعمال القتل في محافظة ومدينة تعز، في ظل حصار مطبق ومتواصل على المدينة منذ سبعة اعوام، بمثابة ضوء اخضر للمليشيا للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها التي يدفع ثمنها المدنيين الابرياء‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي لليمن ومنظمات حقوق الانسان وكافة الشرفاء والأحرار في العالم لإدانة هذه الجرائم المروعة، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف الاستهداف المتعمد للمدنيين، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن محافظة تعز تنفيذا لاتفاق السويد.