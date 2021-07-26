اللجنة الامنية العليا تعقد اجتماعا لها بمأرب برئاسة وزير الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة الامنية العليا اجتماعا لها اليوم في محافظة مأرب برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي وحضور وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ورئيس هيئة الاركان العامة رئيس العمليات المشتركة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.



حيث اشاد الاجتماع بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والاجهزة الامنية في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب ومواجهة المشروع الفارسي في اليمن الذي تنفذه مليشيا الحوثي الارهابية، منوها بالملاحم البطولية التي يسطرها منتسبو الجيش الوطني ومعهم المقاومة الشعبية وابناء القبائل في مختلف الجبهات خاصة المحاددة لمحافظة مأرب التي تستميت المليشيا الحوثية بالسيطرة عليها وتحشد ابناء القبائل الواقعة تحت سيطرتها وخاصة الاطفال والزج بهم الى محارق الموت وبانساق متعددة دون اكتراث لأرواحهم رغبة منها في تحقيق أي تقدم والتي تفشل في كل محاولاتها ويتم حرق حشودها وانساقها من قبل الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل بمساندة اخوية صادقة من طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ووقف الاجتماع امام الانتصارات الاخيرة التي حققها الجيش الوطني في جبهات غرب مأرب وتحرير مديرية رحبة ومناطق واسعة من مراد والوصول الى مديرية الماهلية الى جانب الانتصارات في جبهة صرواح واستعادة العديد من المواقع الاستراتيجية.

وناقش الاجتماع تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الجيش الوطني والاجهزة الامنية في هذه المعركة الوطنية وتأمين المناطق التي يحررها الجيش الوطني من قبل الاجهزة الامنية لتمكين الجيش الوطني من مواصلة تقدمه وتحرير مزيدا من المناطق والمواقع وصولا الى تحرير ما تبقى من تراب الوطن تحت سيطرة هذه المليشيا واستعادة مؤسسات الدولة ورفع معاناة الشعب اليمني.

واشاد الاجتماع بالإنجازات التي حققتها الاجهزة الامنية خلال الفترة الماضية في المحافظات المحررة خاصة في محافظة مأرب من خلال ضبط العديد من الخلايا الارهابية التابعة لمليشيا الحوثي واحباط مخططاتها الاجرامية التي تستهدف السكينة العامة والمدنيين الابرياء في المدن والنازحين في المخيمات الذين فروا من بطش مليشيا الحوثي في قراهم ومدنهم.

كما ناقش الاجتماع العديد من الملفات الخاصة بحشد الامكانات والجهود لتعزيز الجبهات ودور الاجهزة الامنية وتعزيز الروح المعنوية العالية لدى الجيش الوطني والمقاومة وابناء القبائل.

ودعا الاجتماع ابناء القبائل والمواطنين الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي الى الحفاظ على ابنائهم وعدم السماح لهم بالالتحاق في صفوف مليشيا الحوثي لقتال اخوانهم اليمنيين من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة وابناء القبائل الذين يسعون الى تحريرهم من بطش وارهاب مليشيا الحوثي واستعادة كرامتهم وحريتهم وجمهوريتهم ووطنهم.