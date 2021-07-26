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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خفر السواحل بالمهرة تنفذ حملة لمكافحة الاصطياد غير المشروع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
نفذت قوات مصلحة خفر السواحل بمحافظة المهرة حملة لمكافحة الاصطياد العشوائي والجائر للأسماك.
الحملة التي نفذتها قوات خفر السواحل بتواجد مندوبين من الثروة السمكية استمرت لمدة سبعة أيام وتم خلالها تمشيط المناطق التي يتم فيها عملية الاصطياد العشوائي والجائر.
حيث تم منع ثمان عباري و10 قوارب صيد وإخراجهم إلى الساحل وأخذ مندوب الثروة السمكية تعهدات من الصيادين بعدم تكرار الاصطياد العشوائي والجائر.