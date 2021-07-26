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خفر السواحل بالمهرة تنفذ حملة لمكافحة الاصطياد غير المشروع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

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نفذت قوات مصلحة خفر السواحل بمحافظة المهرة حملة لمكافحة الاصطياد العشوائي والجائر للأسماك.

 

الحملة التي نفذتها قوات خفر السواحل بتواجد مندوبين من الثروة السمكية استمرت لمدة سبعة أيام وتم خلالها تمشيط المناطق التي يتم فيها عملية الاصطياد العشوائي والجائر.

 

حيث تم منع ثمان عباري و10 قوارب صيد وإخراجهم إلى الساحل وأخذ مندوب الثروة السمكية تعهدات من الصيادين بعدم تكرار الاصطياد العشوائي والجائر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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